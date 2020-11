Calcio, Nations League 2020-2021: l’Italia chiude a suon di certezze, con un gruppo solido e idee chiare (Di giovedì 19 novembre 2020) Missione compiuta, e in grande stile, per l’Italia del CT Roberto Mancini. Con il successo di ieri sera per 2-0 (reti di Andrea Belotti e Domenico Berardi) in casa della Bosnia gli Azzurri hanno chiuso brillantemente al comando il gruppo 1 della Nations League 2020-2021, qualificandosi quindi per la fase finale che, va ricordato, si disputerà proprio in casa nostra nel mese di ottobre 2021 con semifinali e finale. Nonostante le mille difficoltà di questi mesi tra Covid-19 e infortuni assortiti, la nostra Nazionale ha pienamente meritato la vittoria finale nel proprio raggruppamento. chiudendo con 12 punti, frutto di 3 vittorie e altrettanti pareggi, distanziando due rivali tutt’altro che morbide come Polonia e Olanda. Oltre ai risultati, l’aspetto più ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Missione compiuta, e in grande stile, perdel CT Roberto Mancini. Con il successo di ieri sera per 2-0 (reti di Andrea Belotti e Domenico Berardi) in casa della Bosnia gli Azzurri hanno chiuso brillantemente al comando il1 della, qualificandosi quindi per la fase finale che, va ricordato, si disputerà proprio in casa nostra nel mese di ottobrecon semifinali e finale. Nonostante le mille difficoltà di questi mesi tra Covid-19 e infortuni assortiti, la nostra Nazionale ha pienamente meritato la vittoria finale nel proprio raggruppamento.ndo con 12 punti, frutto di 3 vittorie e altrettanti pareggi, distanziando due rivali tutt’altro che morbide come Polonia e Olanda. Oltre ai risultati, l’aspetto più ...

