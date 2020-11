Alessandro Cattelan è tornato alla conduzione di X Factor 2020

Leggi su tvblog

(Di giovedì 19 novembre 2020)a X. Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il conduttore si era assentato nelle precedenti puntate, sostituito da Daniela Collu, al timone della seconda e terza puntata del talent show di Sky Uno. Questa sera, dopo l’esibizione di Leo Gassmann con il suo nuovo singolo, Mr Fonda,è apparso sempre con il volto via tablet per qualche battuta di rito con il concorrente della scorsa edizione del programma “E’ un po’ rivivere quello che mi ha reso una persona felice, un po’ come tornare a casa…” ha commentato il cantante dopo la sua performance. Sembrava così che anche queste sera fosse in collegamento da casa. E invece… “Son così felice di vedervi questa sera, dal vivo! Mi siete mancati tantissimo!” ha poi dichiarato, togliendosi il tablet e rivelandosi ...