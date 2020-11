Microsoft Edge Dev: nuove icone e altre novità (Di mercoledì 18 novembre 2020) La variante Dev del browser Microsoft Edge si è aggiornata oggi alla versione 88.0.702.0 implementando delle nuove icone e altre novità. novità in questa versione novità principali: nuove icone: le icone dell’interfaccia de browser ora hanno i bordi arrotondati e presentano uno stile più coerente con il Fluent Design. Note nei PDF: adesso è possibile aggiungere commenti nei file PDF. Attualmente questa funzionalità è supportata solo su Windows. Cattura la pagina intera: tramite lo strumento “Acquisisci schermata Web” adesso è possibile catturare l’intera pagina (più informazioni nel seguente articolo). Il browser ora è in grado di cercare e mostrare i coupon in modo proattivo durante ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 18 novembre 2020) La variante Dev del browsersi è aggiornata oggi alla versione 88.0.702.0 implementando dellein questa versioneprincipali:: ledell’interfaccia de browser ora hanno i bordi arrotondati e presentano uno stile più coerente con il Fluent Design. Note nei PDF: adesso è possibile aggiungere commenti nei file PDF. Attualmente questa funzionalità è supportata solo su Windows. Cattura la pagina intera: tramite lo strumento “Acquisisci schermata Web” adesso è possibile catturare l’intera pagina (più informazioni nel seguente articolo). Il browser ora è in grado di cercare e mostrare i coupon in modo proattivo durante ...

semioticmonkey : **Opera Touch** - Gran concetto ma carica pagine continuamente. Basta fare altro con altra app e ricarica tutto. An… - Asgard_Hydra : Microsoft Edge, cronologia e schede sono ora sincronizzate - WindowsBlogIta : Microsoft Edge Dev introduce nuove icone e note nei PDF - AppleRTweet : RT @pcexpander: Ecco come ripristinare le vecchie icone di Google Drive, Gmail, Calendario e Keep su Android, iOS, Chrome e Edge https://t.… - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Ecco come ripristinare le vecchie icone di Google Drive, Gmail, Calendario e Keep su Android, iOS, Chrome e Edge https://t.… -