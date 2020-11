La Cina utilizza armi a microonde contro l’India (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo un professore, le truppe cinesi hanno utilizzato delle armi a microonde per combattere i soldati indiani. In questo modo, la Cina ha potuto cacciare l’India senza violare il divieto di sparare fuoco lungo il confine conteso. Si tratta del primo utilizzo delle armi a microonde su un campo di battaglia. Fino ad ora, i Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo un professore, le truppe cinesi hannoto delleper combattere i soldati indiani. In questo modo, laha potuto cacciaresenza violare il divieto di sparare fuoco lungo il confine conteso. Si tratta del primo utilizzo dellesu un campo di battaglia. Fino ad ora, i

periodicodaily : La Cina utilizza armi a microonde contro l’India - pymike00 : Ladri Di Dati: Come la Cina utilizza attacchi informatici organizzati per consolidare e accrescere il suo status di… - marcodellaguzzo : L’intelligence canadese dice che la #Cina utilizza degli agenti sotto copertura per intimidire la comunità cinese i… - radimau : RT @luciump: Finalmente l'#Europa ha deciso di limitare l'export dei sistemi di sicurezza e spionaggio verso i Paesi che non rispettano i d… - Dimonios : RT @luciump: Finalmente l'#Europa ha deciso di limitare l'export dei sistemi di sicurezza e spionaggio verso i Paesi che non rispettano i d… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina utilizza Trieste, D’Agostino: cinesi in porto? Deve valutare il governo Il Piccolo Lusso, Launchmetrics sbarca in Cina rilevando la piattaforma Parklu

Analisi dati e influencer il nuovo terreno per il merger and acquisition. In Cina il 67% dei clienti dichiara che i propri acquisti sono influenzati dai KOL-Key Opinion Leaders ...

Volkswagen: in arrivo un SUV da 7 posti in Europa

Volkswagen lavora al lancio di un nuovo SUV a 7 posti per l'Europa con l'obiettivo di sostituire la Tiguan Allspace ...

Analisi dati e influencer il nuovo terreno per il merger and acquisition. In Cina il 67% dei clienti dichiara che i propri acquisti sono influenzati dai KOL-Key Opinion Leaders ...Volkswagen lavora al lancio di un nuovo SUV a 7 posti per l'Europa con l'obiettivo di sostituire la Tiguan Allspace ...