Forfait Osimhen: Gattuso vara il piano B (Di mercoledì 18 novembre 2020) Victor Osimhen, salvo novità dell'ultima ora, quasi sicuramente salterà la sfida di domenica sera contro il Milan. L'infortunio alla spalla, infatti, è da verificare ma … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

