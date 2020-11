Anticipazioni Uomini e Donne oggi | Gemma ci riprova con uno più giovane

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ledidel 18 novembre non deluderanno i fan diGalgani, che sembrerebbe aver trovato un nuovo cavaliere. Ledidi, come al solito, non sembrano deludere le aspettative del pubblico del piccolo schermo che ancora una volta vedranno al centro dello studio la loro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it