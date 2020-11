Per Vincenzo Incenzo è vietato fallire (Di mercoledì 18 novembre 2020) Autore per il gotha del pop nostrano (Venditti, Zero, Pravo, Dalla) Incenzo ha deciso da qualche tempo di passare dall’altra parte, ed esporsi come autore. «Credo nella ragione sociale delle canzoni – spiega l’artista romano, per una lezione che eredito dai grandi cantautori del passato. Per questo ho deciso di muovermi in prima persona e con le mie forze. Il debole, in questa società dove è vietato fallire, non ha valore né mercato. La negazione di quello che non vince». … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 18 novembre 2020) Autore per il gotha del pop nostrano (Venditti, Zero, Pravo, Dalla)ha deciso da qualche tempo di passare dall’altra parte, ed esporsi come autore. «Credo nella ragione sociale delle canzoni – spiega l’artista romano, per una lezione che eredito dai grandi cantautori del passato. Per questo ho deciso di muovermi in prima persona e con le mie forze. Il debole, in questa società dove è, non ha valore né mercato. La negazione di quello che non vince». … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

poliziadistato : Era nonno da pochi mesi, Vincenzo. A 54 anni, dopo una vita “in strada” al servizio degli altri, ci ha lasciati a… - Agente_Lisa : Era diventato nonno da pochi mesi, Vincenzo. Un altro poliziotto di Caserta che il #Covid19 ci ha portato via A 54… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? 14' ?? GOOOL! #GRIFO!!! ???????? #ItaliaEstonia 1?-0? Un destro strepitoso! Tiro di prima intenzione… - Marco__Galli : @QuagliaAle @aptlombardi @leonard_berberi @SamChuiPhotos @Enrique77W @AlexInAir @GuyThatFly @Loops40994697… - Vincenzo_B10 : RT @Bomboman17: Dopo un anno ai @Mkers_ProClub che ringrazio e considero come una grande famiglia, cerco club per il prosieguo della stagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Vincenzo Per Vincenzo Incenzo è vietato fallire | il manifesto Il Manifesto Variante di San Vincenzo a Torri, avanti con il cantiere - Video

Proseguono i lavori per la costruzione della variante di San Vincenzo a Torri iniziati nel dicembre 2018. La nuova strada, lunga 1.326 metri per 10,5 di larghezza, correrà parallela tra il fiume Pesa ...

Crotone – Riunione sulla valorizzazione del patrimonio culturale: accelerazione sul progetto di bonifica del Castello Carlo V

Arriva dalla sinergia istituzionale ma anche dalla specifica volontà di restituire alla fruibilità di tutti un bene di alto valore culturale non solo per la città di Crotone ma per la Calabria una not ...

Proseguono i lavori per la costruzione della variante di San Vincenzo a Torri iniziati nel dicembre 2018. La nuova strada, lunga 1.326 metri per 10,5 di larghezza, correrà parallela tra il fiume Pesa ...Arriva dalla sinergia istituzionale ma anche dalla specifica volontà di restituire alla fruibilità di tutti un bene di alto valore culturale non solo per la città di Crotone ma per la Calabria una not ...