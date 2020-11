Juve, un francobollo per celebrare il nono Scudetto (Di martedì 17 novembre 2020) La Juve, con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, finisce anche sul sito delle Poste Italiane. Infatti, attraverso un comunicato, è stato annunciato che è stato rilasciato un francobollo per celebrare il Campionato 2019/2020 vinto proprio dai bianconeri. Sul francobollo è rappresentata una spirale bianconera, i colori sociali dei piemontesi, sulla quale si stagliano due giocatori in azione con al lato il logo della squadra. Un curioso francobollo, dal valore della tariffa B pari a 1,10€ sarà rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Foto: sito ufficiale Poste L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) La, con la vittoria delconsecutivo, finisce anche sul sito delle Poste Italiane. Infatti, attraverso un comunicato, è stato annunciato che è stato rilasciato unperil Campionato 2019/2020 vinto proprio dai bianconeri. Sulè rappresentata una spirale bianconera, i colori sociali dei piemontesi, sulla quale si stagliano due giocatori in azione con al lato il logo della squadra. Un curioso, dal valore della tariffa B pari a 1,10€ sarà rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Foto: sito ufficiale Poste L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

