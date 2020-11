X Factor: Emma, lite social dopo l’attacco a Blue Phelix (Di lunedì 16 novembre 2020) Instagram si rivela un’arma a doppio taglio: avvicina ai fan ma attira anche gli hater, come è successo a Emma e Blue Phelix. Unica giudice donna di questa edizione di X Factor, Emma ha già dimostrato di essere una leonessa nel difendere i ragazzi della sua squadra anche dai giudizi dei suoi colleghi e a … L'articolo X Factor: Emma, lite social dopo l’attacco a Blue Phelix proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 16 novembre 2020) Instagram si rivela un’arma a doppio taglio: avvicina ai fan ma attira anche gli hater, come è successo a. Unica giudice donna di questa edizione di Xha già dimostrato di essere una leonessa nel difendere i ragazzi della sua squadra anche dai giudizi dei suoi colleghi e a … L'articolo Xl’attacco aproviene da www.meteoweek.com.

ilgiornale : Emma Marrone ha condannato con forza il commento omofobo di un hater sotto l'ultimo post di Blue Phelix talento di… - GFucci58 : RT @emmaishome: felice che emma spillerà il tea bollentissimo a partire da giovedì, ma non sono pronta a leggere i commenti perché diciamoc… - _Sara10__ : RT @amorsisulcuore: X FACTOR >>> AMICI. Ora capite pure voi quando dico che se Amici avesse trattato Emma come la sta trattando XF avremo… - GFucci58 : RT @amorsisulcuore: X FACTOR >>> AMICI. Ora capite pure voi quando dico che se Amici avesse trattato Emma come la sta trattando XF avremo… - emmaishome : felice che emma spillerà il tea bollentissimo a partire da giovedì, ma non sono pronta a leggere i commenti perché… -