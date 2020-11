Ruby Ter, un giudice non sta bene: arriva un altro rinvio (Di lunedì 16 novembre 2020) Milano, 16 novembre 2020 - Slitta ancora il processo milanese sul caso 'Ruby ter' a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati e con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 16 novembre 2020) Milano, 16 novembre 2020 - Slitta ancora il processo milanese sul caso 'ter' a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati e con al centro le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa ...

L'udienza è stata aggiornata al prossimo 30 novembre. Il processo è a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati ...

Milano, 16 nov. (askanews) - Slitta al 30 novembre il processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di altre 28 persone che avevano partecipato alle serate del "bunga bunga" di Arcore. Uno dei com ...

