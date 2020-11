GF Vip, Elisabetta Gregoraci e la bomba su Flavio Briatore: “Mi ha richiesto di…” (Di lunedì 16 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip è appena scoppiato uno scoop che mette nuovamente al centro dell’attenzione la conduttrice di Battiti Live. Nel giardino della casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci si lascia andare e confessa a Giulia Salemi e Francesco Oppini di aver ricevuto una proposta alquanto inaspettata dall’ex marito. Ebbene sì, subito dopo il lockdown totale di Marzo e Aprile, l’imprenditore Flavio Briatore le avrebbe chiesto di risposarlo. Una confessione che ha tutta l’aria di essere un succulento argomento da approfondire nel corso della prossima puntata. Che Alfonso Signorini si stia già preparando a dovere per il gossip? Resta il fatto che lo scoop è stato svelato e i media – con tanto di video condiviso su Twitter – ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 16 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip è appena scoppiato uno scoop che mette nuovamente al centro dell’attenzione la conduttrice di Battiti Live. Nel giardino della casa più spiata d’Italia,si lascia andare e confessa a Giulia Salemi e Francesco Oppini di aver ricevuto una proposta alquanto inaspettata dall’ex marito. Ebbene sì, subito dopo il lockdown totale di Marzo e Aprile, l’imprenditorele avrebbe chiesto di risposarlo. Una confessione che ha tutta l’aria di essere un succulento argomento da approfondire nel corso della prossima puntata. Che Alfonso Signorini si stia già preparando a dovere per il gossip? Resta il fatto che lo scoop è stato svelato e i media – con tanto di video condiviso su Twitter – ...

