Di Maio: “Se la curva dei contagi rallenta, non serve lockdown nazionale” (Di domenica 15 novembre 2020) Luigi Di Maio prova ad allontanare lo spettro di un nuovo lockdown. Intervenuto alla trasmissione L’aria di domenica, su La7, il ministro degli Esteri ha dichiarato: “Ieri ho sentito la conferenza dell’Iss, hanno detto che l’Rt sta rallentando. Se la curva sta rallentando, non si vede ragione di un lockdown nazionale”. Insomma, almeno per ora si va avanti con il meccanismo delle chiusure regionali, che si differenziano in tre zone per “colore”. “In questo momento in zona gialla ci sono 4-5 regioni, ci sono regioni in zona rossa e arancione con limitazioni strette. Sono tante regioni, purtroppo – prosegue – Stiamo combattendo contro il lockdown nazionale, analizziamo la situazione di ogni regione sulla base di ... Leggi su blogo (Di domenica 15 novembre 2020) Luigi Diprova ad allontanare lo spettro di un nuovo. Intervenuto alla trasmissione L’aria di domenica, su La7, il ministro degli Esteri ha dichiarato: “Ieri ho sentito la conferenza dell’Iss, hanno detto che l’Rt stando. Se lastando, non si vede ragione di unnazionale”. Insomma, almeno per ora si va avanti con il meccanismo delle chiusure regionali, che si differenziano in tre zone per “colore”. “In questo momento in zona gialla ci sono 4-5 regioni, ci sono regioni in zona rossa e arancione con limitazioni strette. Sono tante regioni, purtroppo – prosegue – Stiamo combattendo contro ilnazionale, analizziamo la situazione di ogni regione sulla base di ...

