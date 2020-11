L’Iva sugli assorbenti? La paga il comune alle cittadine (Di martedì 3 novembre 2020) È una questione comune al mondo intero e finita anche in Parlamento in Italia che ora un borgo toscano risolve. A Guardistallo, nel pisano, ha deciso di applicare quello che tante proposte di legge chiedono: nella farmacia comunale si potranno comprare gli assorbenti risparmiando l’Iva al 22 per cento prevista dalla legge. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 novembre 2020) È una questione comune al mondo intero e finita anche in Parlamento in Italia che ora un borgo toscano risolve. A Guardistallo, nel pisano, ha deciso di applicare quello che tante proposte di legge chiedono: nella farmacia comunale si potranno comprare gli assorbenti risparmiando l’Iva al 22 per cento prevista dalla legge.

