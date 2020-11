Gigi Proietti è morto nella notte a Roma. Oggi avrebbe compiuto 80 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Si è spento nella notte a Roma l’attore Romano Gigi Proietti. Era ricoverato in una clinica privata per problemi di cuore. Proprio Oggi 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Proietti sarebbe stato ricoverato già da diversi giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate solo domenica. Insieme a lui, in ospedale, c’era la sua famiglia: le figlie Susanna, Carlotta e la compagna Sagitta Alter. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico e insegnante di italiano. Fece parte di quelli artisti di formazione teatrale che ha mietuto notevole successo negli inizi degli anni sessanta. Un uomo, non un ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Si è spentol’attoreno. Era ricoverato in una clinica privata per problemi di cuore. Proprio2 novembre80sarebbe stato ricoverato già da diversi giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate solo domenica. Insieme a lui, in ospedale, c’era la sua famiglia: le figlie Susanna, Carlotta e la compagna Sagitta Alter. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, conduttore televisivo, regista, cantante, direttore artistico e insegnante di italiano. Fece parte di quelli artisti di formazione teatrale che ha mietuto notevole successo negli inizi deglisessanta. Un uomo, non un ...

