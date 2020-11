Disoccupazione eurozona stabile all’8 | 3% a settembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il tasso dinell’si e’ attestato all’8,3 per cento nel mese di2020, registrando un datorispetto al mese di agosto e in aumento rispetto al 7,5 per cento dello stesso mese del 2019. Lo rileva Eurostat. abr/mrv/redall’8,3% asu Il Corriere della Città.