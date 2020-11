Al Napoli manca un Ibrahimovic | un Mr Wolf che risolva i problemi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 novembre 2020) C’è stato un momento di-Sassuolo, si era all’incirca al settantesimo, in cui dalla panchina non s’è alzato chi doveva. Si erano già alzati un po’ tutti, in realtà. Alcuni ancora ballonzolavano a bordo campo scaldandosi fino a cuocere, altri avevano già dato il cambio ai compagni di sventura: Mario Rui, Elmas, Petagna. Ma lui no. Lui era altrove, in altri stadi, in altri luoghi e in altri laghi. Il campione. L’Ibra. Il Ronaldo. Il Lukaku. L’Immobile. Gattuso continuava a gesticolare, proiettando arti come fossero tentacoli, avvertendo l’impossibilità di una magia che risolvesse quell’imbarazzante situazione in cui la sua squadra s’era cacciata: perdere in casa, dal Sassuolo. Come se “casa” avesse ancora un significato e il Sassuolo non fosse poi un concetto ...