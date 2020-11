Grande Fratello, festa in maschera e lacrime per Tommaso Zorzi: tutta colpa del costume (Di domenica 1 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip ha organizzato, per la notte di Halloween, una festa in maschera tra concorrenti, ma non tutti sono stati felici. Tommaso Zorzi (Instagram screenshot)Un po’ disattenta, stavolta, la produzione del Grande Fratello Vip, arrivato all’edizione numero 5. Il programma di Canale 5, aveva organizzato ieri una festa in tema Halloween, dimenticando però, qualche particolare di troppo. A Tommaso Zorzi infatti, è stato consegnato un costume da donna, urtando e non poco, la sua sensibilità. Tommaso aveva poi chiesto di cambiarlo, ma era troppo tardi ed alla fine, ha dovuto mettere quello. Leggi anche ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) IlVip ha organizzato, per la notte di Halloween, unaintra concorrenti, ma non tutti sono stati felici.(Instagram screenshot)Un po’ disattenta, stavolta, la produzione delVip, arrivato all’edizione numero 5. Il programma di Canale 5, aveva organizzato ieri unain tema Halloween, dimenticando però, qualche particolare di troppo. Ainfatti, è stato consegnato unda donna, urtando e non poco, la sua sensibilità.aveva poi chiesto di cambiarlo, ma era troppo tardi ed alla fine, ha dovuto mettere quello. Leggi anche ...

