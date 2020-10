Verona-Benevento | Inzaghi | “Match tosto | ma possiamo portare a casa i 3 punti Ecco come affronteremo gli scaligeri”

(Di sabato 31 ottobre 2020) Manca sempre meno a.Si affronteranno nel monday night della sesta giornata di Serie A,. Una sfida importante per i giallorossi, reduci dal ko contro il Napoli e per questo desiderosi di riscattarsi al "Bentegodi". Ad analizzare la gara a poco più di quarantotto ore dalla sfida è il tecnico del, Simone, intervenuto in conferenza stampa."L'umore è buono e la squadra sta bene. Vogliamo fare una grande partita. Viola e Moncini stanno bene, ma Viola rispetto a Moncini è più indietro nella preparazione, considerato che è stato fermo otto mesi. Sono due situazioni diverse. Sono entrambi a disposizione. Che partita mi aspetto? Una partita tosta. Ilè una ...

Una gara che la Strega non vuole affatto sbagliare, dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro Roma e Napoli in campionato, oltre a quella di mercoledì scorso con l'Empoli in Coppa Italia. In ...Per l'ex Crotone una lesione di primo grado, mentre per lo svizzero di secondo. Doppio infortunio muscolare occorso a Marco Davide Faraoni e Kevin Rüegg. Kevin Rüegg: lesione muscolo-fasciale di secon ...