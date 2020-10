Francia, ancora sangue in una chiesa: spari contro un prete a Lione, ‘forse’ è terrorismo (Di sabato 31 ottobre 2020) Ora c’è davvero di che preoccuparsi in Francia dove, come se non bastasse il Covid, ci mancava soltanto la recrudescenza degli assalti terroristici ad opera di lupi solitari. Una ‘tattica’ temibile quella scelta dagli estremisti i quali, ‘evitando’ la capitale, si stanno producendo in azioni singole, a macchia di leopardo nel paese, dunque quasi impossibili da prevedere. Terrore all’interno di una chiesa greco-ortodossa di rue Saint-Lazare L’ultimo attacco e di poche ore a fa a Lione dove, intento a chiudere la messa quotidiana, un prete ortodosso è stato centrato da alcune revolverate all’interno della chiesa greco ortodossa di rue Saint-Lazare. Il prete colpito da un’arma aveva avuto un alterco con un laico Tuttavia ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 ottobre 2020) Ora c’è davvero di che preoccuparsi indove, come se non bastasse il Covid, ci mancava soltanto la recrudescenza degli assalti terroristici ad opera di lupi solitari. Una ‘tattica’ temibile quella scelta dagli estremisti i quali, ‘evitando’ la capitale, si stanno producendo in azioni singole, a macchia di leopardo nel paese, dunque quasi impossibili da prevedere. Terrore all’interno di unagreco-ortodossa di rue Saint-Lazare L’ultimo attacco e di poche ore a fa adove, intento a chiudere la messa quotidiana, unortodosso è stato centrato da alcune revolverate all’interno dellagreco ortodossa di rue Saint-Lazare. Ilcolpito da un’arma aveva avuto un alterco con un laico Tuttavia ...

