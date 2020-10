Daydreamer, Osman e Leyla si frequentano fuori dal set? Ecco tutte le indiscrezioni! (Di sabato 31 ottobre 2020) Daydreamer è probabilmente la soap opera più apprezzata in Italia degli ultimi anni. Tra i personaggi più apprezzati che troviamo in questo serial, ci sono il gentile e affascinante Osman e la bella Leyla Aydin. Interpretati rispettivamente da Ali Yagci e Oznur Secreler. Il personaggio interpretato da Ali è uno dei più amati e dei più sfortunati della serie. Il giovane interpreta un bel macellaio dei quartieri di Instanbul, che fa da sfondo alle peripezie della famiglia Aydin. Il ragazzo non riesce a coronare il suo sogno e lascerà la città per evitarsi ulteriori sofferenze. Infatti Osman è da sempre innamorato di Leyla e sembra che per loro le cose si avviino verso una giusta e romantica conclusione insieme, ma ad un passo ... Leggi su virali.video (Di sabato 31 ottobre 2020)è probabilmente la soap opera più apprezzata in Italia degli ultimi anni. Tra i personaggi più apprezzati che troviamo in questo serial, ci sono il gentile e affascinantee la bellaAydin. Interpretati rispettivamente da Ali Yagci e Oznur Secreler. Il personaggio interpretato da Ali è uno dei più amati e dei più sfortunati della serie. Il giovane interpreta un bel macellaio dei quartieri di Instanbul, che fa da sfondo alle peripezie della famiglia Aydin. Il ragazzo non riesce a coronare il suo sogno e lascerà la città per evitarsi ulteriori sofferenze. Infattiè da sempre innamorato die sembra che per loro le cose si avviino verso una giusta e romantica conclusione insieme, ma ad un passo ...

candemsoul : Troviamo un amore per Osman vi prego ????? #DayDreamer - _Angi_92 : Dalla prima puntata che chiedo una gioia per Osman per favore #DayDreamer - amocanesanem : La mamma che ci rimane male per Osman ?? #DayDreamer - je_jeyd : Mevkibe per una volta sono d’accordo con te... meglio Osman! #DayDreamer #ErkenciKus - FranciJuveADP : Noi tutte come Mevkibe a cercare di proteggere Osman ?? #DayDreamer -