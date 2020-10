Patate impanate e fritte

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Se cercate una ricetta sfiziosa e veramente facile da preparare dovete assolutamente provare queste . Una ricetta comoda per ogni occasione, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google Newsuovapangrattatoolio extravergine di olivaLa ricetta delle è veramente rapida e semplice, quindi iniziamo la preparazione lavando e sbucciando tutte le. Dopo aver sbucciato le, lavate ancora sotto l’acqua corrente fredda e poi tagliate a rondelle, potete utilizzare il coltello o il tagliaverdure in base a come siete più comodi. Una volta che avete tagliato tutte lepotete sciacquarle ancora una volta in acqua fredda oppure iniziare la preparazione direttamente. Dopo averle sciacquate asciugate bene con della carta assorbente da ...