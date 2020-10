Napoli, De Laurentiis a Castel Volturno (Di venerdì 30 ottobre 2020) Napoli - Visita a sorpresa a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis che avendo in agenda una serie di appuntamenti a Napoli è andato anche a salutare Gattuso e Giuntoli nel Centro Sportivo di Castel ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020)- Visita a sorpresa adi Aurelio Deche avendo in agenda una serie di appuntamenti aè andato anche a salutare Gattuso e Giuntoli nel Centro Sportivo di...

infoitsport : De Napoli: 'Maradona fortunato ad aver giocato con noi'. Poi lancia una frecciata a De Laurentiis - ilnapolionline : Marchetti: 'Gattuso ha dato una mentalità al Napoli, per il rinnovo...' - - junews24com : Calciomercato Juve: giornata importante per il futuro di Milik. Cosa filtra - - sportli26181512 : De Laurentiis a Castel Volturno: Visita a sorpresa del presidente: complimenti a Gattuso e a Giuntoli per la vittor… - infoitsport : Il Napoli vince e De Laurentiis scrive a Gattuso: rinnovo a un passo? – FOTO -