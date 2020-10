Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido (Di giovedì 29 ottobre 2020) Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che contiene un principio interessante in tema di Conto corrente cointestato ed eventuali contestazioni degli eredi. Si tratta di un interessante precedente giurisprudenziale che sicuramente avrà una funzione di orientamento nei possibili futuri casi analoghi. Vediamolo in dettaglio che cosa ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 15966 del 2020. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di pignoramento Conto corrente in tutta Europa, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Conto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 ottobre 2020)con la: perché èLa Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che contiene un principio interessante in tema died eventuali contestazioni degli eredi. Si tratta di un interessante precedente giurisprudenziale che sicuramente avrà una funzione di orientamento nei possibili futuri casi analoghi. Vediamolo in dettaglio che cosa ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 15966 del 2020. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di pignoramentoin tutta Europa, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News...

Mov5Stelle : Con il #decretoRistori abbiamo pensato a contributi a fondo perduto per quelle attività che hanno subito importanti… - TgLa7 : #Dlristori: @GiuseppeConteIT al #questiontime alla Camera, #contributi entro il 15 novembre su conto corrente - Agenzia_Ansa : Usa, il Nyt rivela: #Trump ha un conto corrente in Cina - silviamere : RT @sherpa810: 'Chi ha dovuto chiudere deve avere i soldi subito sul conto corrente e su questo Conte ha dimostrato di non essere affidabil… - AlessandraMQ : RT @AlessandraMQ: Multe Coronavirus: lo Stato blocca il conto corrente | avv. Angelo Greco -