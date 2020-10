Proteste Covid, da Nord a Sud le Istituzioni locali guidano la rivolta dei no-coprifuoco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Proteste Covid. Le manifestazioni si stanno velocemente diffondendo in tutta Italia. Si passa da Proteste pacifiche a veri e propri atti di vandalismo. Da Nord a Sud, tutte le categorie stanno scendendo in strada per palesare il proprio dissenso rispetto alle chiusure imposte dal nuovo Dpcm, ai coprifuoco. Nella maggior parte sono Proteste civili. Alcune, addirittura, le si potrebbe definire fantasiose. E in tutto questo, sempre più rappresentanti delle Istituzioni locali si stanno dimostrando essere i capo guida delle rivolte no-coprifuoco. Un esempio è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che è andato a mangiare in un’osteria di Mestre. Orario della prenotazione? Le 5 del mattino. >>Leggi ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020). Le manifestazioni si stanno velocemente diffondendo in tutta Italia. Si passa dapacifiche a veri e propri atti di vandalismo. Daa Sud, tutte le categorie stanno scendendo in strada per palesare il proprio dissenso rispetto alle chiusure imposte dal nuovo Dpcm, ai. Nella maggior parte sonocivili. Alcune, addirittura, le si potrebbe definire fantasiose. E in tutto questo, sempre più rappresentanti dellesi stanno dimostrando essere i capo guida delle rivolte no-. Un esempio è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che è andato a mangiare in un’osteria di Mestre. Orario della prenotazione? Le 5 del mattino. >>Leggi ...

