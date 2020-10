Proteste Dpcm | scontri in Piazza del Popolo a Roma

MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm in diverse città, scontri a Milano | Alta tensione a Napoli e Torino #Milano… - Tg3web : ?? Molotov e scontri a Milano nelle proteste contro le misure dell'ultimo Dpcm. Tentato l'assalto alla sede della Re… - MediasetTgcom24 : Proteste anti-Dpcm, a Torino negozi saccheggiati e una decina di fermati #Torino - michelabaggini : RT @francescatotolo: Le #FakeNews di @PBerizzi e @gadlernertweet: a spaccare le vetrine sono stati anarchici e immigrati. Finitela di scred… - simonettasc : RT @UltimoUMC: #Governo #Conte contro #COVID : alle 18.00 stop #bar #ristoranti, alle 24.00 tutti a letto. Giro giro tondo, casca il mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Dpcm

(ANSA) - BOLOGNA, 27 OTT - A Bologna c'è un bar che, nonostante le disposizioni del dpcm, ha deciso di non chiudere alle 18 ... "La mia - spiega il titolare Giorgio Perna - è solo in parte una ...Per l’ennesima volta in questi giorni una manifestazione pacifica e legittima dei cittadini colpiti più duramente da chiusure e limitazioni introdotte nell’ultimo Dpcm è stata rovinata ... le forze ...