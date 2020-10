Sileri: “Non mi ricandiderò. Vado a fare il chirurgo al San Raffaele”. E sulle critiche a Zangrillo: “Arrivano da chi non ne capisce” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Non mi ricandido. Sono un chirurgo, non butto via 25 anni di sacrifici. Il 25 marzo 2023, quando sarà finito tutto questo, mi troverà al San Raffaele di Milano, dove ho vinto un concorso del 2016”. Così, su Libero, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri parla del suo ritorno, una volta terminata la propria esperienza politica, all’attività di medico nell’ospedale dove lavora anche il primario di Anestesia e rianimazione e medico personale di Silvio Berlusconi Alberto Zangrillo. Che difende dalle critiche che l’anestesista ha ricevuto, dicendo che “arrivano da chi non ne capisce. Io ho avuto il Covid e quando sono stato male io stesso dissi a molti che se qualcosa fosse andato storto il San Raffaele sarebbe stata la sede per il ricovero. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Non mi ricandido. Sono un, non butto via 25 anni di sacrifici. Il 25 marzo 2023, quando sarà finito tutto questo, mi troverà al San Raffaele di Milano, dove ho vinto un concorso del 2016”. Così, su Libero, il vice ministro della Salute Pierpaoloparla del suo ritorno, una volta terminata la propria esperienza politica, all’attività di medico nell’ospedale dove lavora anche il primario di Anestesia e rianimazione e medico personale di Silvio Berlusconi Alberto. Che difende dalleche l’anestesista ha ricevuto, dicendo che “arrivano da chi non ne capisce. Io ho avuto il Covid e quando sono stato male io stesso dissi a molti che se qualcosa fosse andato storto il San Raffaele sarebbe stata la sede per il ricovero. ...

