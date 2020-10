Sci alpino, Aleksander Kilde positivo al Coronavirus (Di lunedì 26 ottobre 2020) Aleksander Aamodt Kilde, sciatore norvegese detentore della Coppa del Mondo, è risultato positivo al Coronavirus. Dopo aver gareggiato a Soelden, il norvegese al rientro in patria si è sottoposto al tampone che è risultato positivo. Kilde ha detto di “sentirsi bene” e di accusare “soltanto sintomi leggeri”. Lo sciatore punta però a presenziare per la prossima tappa in programma a Lech il 14 novembre. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)Aamodt, sciatore norvegese detentore della Coppa del Mondo, è risultatoal. Dopo aver gareggiato a Soelden, il norvegese al rientro in patria si è sottoposto al tampone che è risultatoha detto di “sentirsi bene” e di accusare “soltanto sintomi leggeri”. Lo sciatore punta però a presenziare per la prossima tappa in programma a Lech il 14 novembre.

