Nazionale con defezioni | per positività che partita sarà domani?

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Proprio alla vigilia del match più importante dei gironi di qualificazione agli europei del 2022, lafemminile di calcio deve affrontare un nuovo avversario oltre la Danimarca. La positività di alcune giocatrici costringerà la Coach a fare scelte diverse da quelle previste alla vigilia. Scelte che fanno i conti, tra l’altro, con gli infortuni e l’indisponibilità già note alla vigilia, di giocatrici del calibro di Sara Gama. Questa seconda ondata di emergenza da Covid, non ha risparmiato le calciatrici azzurre che si stanno sottoponendo a tamponi per monitorare la situazione. Chi sono le positive? Al momento la positività accertata è quella di Alia Guagni. In forza all’Atletico Madrid, il difensore azzurro ha annunciato ieri, tramite il suo account Instagram, di non poter scendere in ...