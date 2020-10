Il caso medici di base: 'Non possono rifiutarsi di fare test e terapie' ` (Di lunedì 26 ottobre 2020) I presidenti delle Regioni l'altro giorno hanno incalzato il ministro Speranza : chi lavora negli ospedali da mesi non ha respiro, vi sono categorie a cui chiediamo enormi sacrifici, eppure i 50mila ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) I presidenti delle Regioni l'altro giorno hanno incalzato il ministro Speranza : chi lavora negli ospedali da mesi non ha respiro, vi sono categorie a cui chiediamo enormi sacrifici, eppure i 50mila ...

JHajji85 : @Angela3v999 @Youngstown_ms @micheleboldrin Anche io sarei lieto, da dipendente privato con reddito ridotto causa c… - Domenic12855854 : @Piero_Farenti @IlariaBifarini Ok, mi fa piacere per te. Ma per dichiarare una Pandemia servono numeri ed emergenze… - giomoneta : @AdriSantacroce La dottoressa di mia madre ultraottantenne quest'anno non vuole vaccinare, si figuri che assistenza… - FabryWrath : @vicevongola @braveheartmmt @borghi_claudio @KePleroo @sballa73 @Csigalotti @ItalObserver Grazie , sono sollevato d… - sandraebasta : @raptusmo @francescoseghez Se ci ha fatto caso, la maggioranza dei medici negli ospedali supera i 60 anni, ed anche… -

Ultime Notizie dalla rete : caso medici Covid, il caso medici di base: «Non possono rifiutarsi di fare test e terapie» Il Messaggero “Spaccio” di narcotici in cliniche Usa. Ricercato negli Stati Uniti, arrestato in Calabria

Un termine con cui si indica una struttura illegale che assomiglia a una normale clinica del dolore ma che prescrive regolarmente antidolorifici (narcotici) senza anamnesi, monitoraggio medico o ...

Coronavirus, il medico siciliano: "A Bergamo hanno sofferto: torno ad aiutare"

"Niente spiaggia – racconta –. A fine giugno me ne sono tornato a casa per preparare l’esame di specialità a settembre, che purtroppo è andato male". Prima di partire per Crema, Anzelmo lavorava come ...

Un termine con cui si indica una struttura illegale che assomiglia a una normale clinica del dolore ma che prescrive regolarmente antidolorifici (narcotici) senza anamnesi, monitoraggio medico o ..."Niente spiaggia – racconta –. A fine giugno me ne sono tornato a casa per preparare l’esame di specialità a settembre, che purtroppo è andato male". Prima di partire per Crema, Anzelmo lavorava come ...