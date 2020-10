Chiudono palestre e cinema e in metro stiamo così. Salvini smaschera il flop di Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) palestre, piscine, cinema e teatri chiusi per coronavirus. Ma la metropolitana di Roma è ancora in condizioni disperate con assembramenti che si ripetono costanti soprattutto nelle ore di punte. E' sotto gli occhi di tutti il fallimento del governo Conte. E Salvini smaschera tutto con un post sul suo Facebook. "Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni. Un'assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come palestre, piscine, cinema e teatri, ma continuano a far ammassare le persone in metropolitana e sugli autobus. Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un dovere, cosa ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020), piscine,e teatri chiusi per coronavirus. Ma lapolitana di Roma è ancora in condizioni disperate con assembramenti che si ripetono costanti soprattutto nelle ore di punte. E' sotto gli occhi di tutti il fallimento del governo. Etutto con un post sul suo Facebook. "Foto di stamattina,C di Roma fermata San Giovanni. Un'assurdità.luoghi sicuri e controllati come, piscine,e teatri, ma continuano a far ammassare le persone inpolitana e sugli autobus. Sono al lavoro con sindaci e governatori della Lega perché garantire la sicurezza e al tempo stesso il lavoro è un dovere, cosa ...

Stando a quanto riferisce Today, il Carroccio dovrebbe presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio, in difesa di bar, pub, ristoranti ed esercizi pubblici in generale, ...

Gallera: "Palestre e piscine potevano non essere chiuse"

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - "Io penso che le palestre e le piscine potevano non essere chiuse. Per una palestra ti dovevi prenotare, il numero di persone era limitato, gli attrezzi erano ...

