Pagelle Juventus Verona 1-1 | flop Bonucci | super Kulusveski

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 25 ottobre 2020). Partita che finisce 1-1. Un’ottima, crea tanto ma non riesce a vincere. Due traverse negano la vittoria ai bianconeri. Primo tempo con qualche emozione, finisce 0-0. Succede tutto nel secondo tempo con Favilli che sigla il gol dell’ex. Ottima partita delche nel finale concede il pareggio di. Secondo pareggio consecutivo in campionato per Pirlo che frena e resta a 9 punti., i voti Szczesny 6: non può nulla sulla rete di Favilli, sbaglia un paio di uscite ma tra i pali fornisce una prova discreta5,5: Kalinic è un cliente scomodo, ma si ...