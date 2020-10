Juventus, altro passo falso: Kulusevski risponde a Favilli, la banda di Pirlo non decolla (Di lunedì 26 ottobre 2020) altro pareggio per la Juventus targata Pirlo, il secondo consecutivo dopo quello di Crotone. Favilli illude gli scaligeri, recuperati dalla giocata individuale del neoentrato Kulusevski. Al netto della sfortuna (traverse di Cuadrado e del ritrovato Dybala, obbligatoriamente in campo a causa dell’assenza di Chiesa) e delle numerose chance non concretizzate, la Juve disegnata da Pharrell non convince nuovamente e per un’ora soffre terribilmente l’assenza di Cristiano Ronaldo. Verona subito intraprendente in avvio: Kalinic spaventa Szczesny, poi è Colley a vedersi annullare il gol per una posizione di fuorigioco. La Juve risponde con Bernardeschi (non estasiante la sua prestazione), sinistro sventato da Silvestri, prima del tentativo di Dybala deviato in ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)pareggio per latargata, il secondo consecutivo dopo quello di Crotone.illude gli scaligeri, recuperati dalla giocata individuale del neoentrato. Al netto della sfortuna (traverse di Cuadrado e del ritrovato Dybala, obbligatoriamente in campo a causa dell’assenza di Chiesa) e delle numerose chance non concretizzate, la Juve disegnata da Pharrell non convince nuovamente e per un’ora soffre terribilmente l’assenza di Cristiano Ronaldo. Verona subito intraprendente in avvio: Kalinic spaventa Szczesny, poi è Colley a vedersi annullare il gol per una posizione di fuorigioco. La Juvecon Bernardeschi (non estasiante la sua prestazione), sinistro sventato da Silvestri, prima del tentativo di Dybala deviato in ...

GoalItalia : Alex Sandro fuori un altro mese: salta anche Barcellona e Lazio ? ? - Smg_1908 : RT @JuventusOnly: Praticamente per come hanno disegnato le linee al VAR la spalla di #Morata ha 20 cm di sporgenza rispetto a quella del di… - NCN_it : #JUVENTUS, ALTRO PASSO FALSO: IL #VERONA BLOCCA LA SQUADRA DI #PIRLO SUL PAREGGIO - germanocassese : @ice24man A me gira altro da 3 anni. Fabius dispiace ma ci vedremo ad Aprile per la Juventus. Non vedró le partite,… - padovade : @massimozampini L'allenatore della Juventus deve incidere provare nel inventare qualcosa altro che sfortuna, poi la… -