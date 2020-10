"Dpcm salva Natale". Travaglio, una prima pagina delirante: "Colpa di sgovernatori falliti" (Di domenica 25 ottobre 2020) "Oggi arriva il Dpcm per salvare il Natale". Quasi lockdown, ma il Fatto quotidiano preferisce indorare la pillola ai suoi lettori. D'altronde, leggendo il Dpcm in via di definizione (tra mille polemiche) e l'editoriale di Marco Travaglio, pare di vivere in due realtà parallele. Giuseppe Conte avrebbe voluto licenziarlo già sabato sera, ma lo scontro con regioni e Cts (che vorrebbero misure diverse su scuola, orari di chiusura e spostamenti) ha fatto slittare tutto. Eppure, secondo il direttore del Fatto, la Colpa delle misure contenute nella bozza è tutta degli altri. Nello specifico, spiega Travaglio, "sembrano il frutto delle pressioni isteriche del Pd, che non tocca palla e vuol piantare una bandierina, e degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) "Oggi arriva ilperre il". Quasi lockdown, ma il Fatto quotidiano preferisce indorare la pillola ai suoi lettori. D'altronde, leggendo ilin via di definizione (tra mille polemiche) e l'editoriale di Marco, pare di vivere in due realtà parallele. Giuseppe Conte avrebbe voluto licenziarlo già sabato sera, ma lo scontro con regioni e Cts (che vorrebbero misure diverse su scuola, orari di chiusura e spostamenti) ha fatto slittare tutto. Eppure, secondo il direttore del Fatto, ladelle misure contenute nella bozza è tutta degli altri. Nello specifico, spiega, "sembrano il frutto delle pressioni isteriche del Pd, che non tocca palla e vuol piantare una bandierina, e degli ...

Nuovo DPCM: Alle 20.30 il premier Conte parla al Paese

