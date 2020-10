Cosenza-Lecce 1-1: a Coda risponde Gliozzi ma protagonisti sono i portieri (Di domenica 25 ottobre 2020) Cosenza - Dopo esser stata positicipata di un'ora, la sfida tra Cosenza e Lecce regala una girnadola di emozioni e un pareggio che non smuove più di tanto la classifica di salentini e calabresi. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020)- Dopo esser stata positicipata di un'ora, la sfida traregala una girnadola di emozioni e un pareggio che non smuove più di tanto la classifica di salentini e calabresi. ...

sportli26181512 : Cosenza-Lecce 1-1: a Coda risponde Gliozzi ma protagonisti sono i portieri: In una partita emozionante e piena di o… - CosenzaPost : Gliozzi risponde a Coda e il Cosenza pareggia 1-1 anche contro il Lecce - SalentoSport : LA CRONACA – #Lecce, punti buttati via a #Cosenza. I giallorossi sprecano l’impossibile, è pari… - CosenzaChannel : #Coda porta in vantaggio il #Lecce, #Falcone poi para un rigore e nella ripresa il #Cosenza pareggia con #Gliozzi,… - sportli26181512 : Tante occasioni, un gol a testa: tra Cosenza e Lecce finisce in parità: Tante occasioni, un gol a testa: tra Cosenz… -