Wuhan: locali aperti fino a tardi e niente mascherine, il video dell'ambasciatrice italiana (Di sabato 24 ottobre 2020) La vita che torna a Wuhan, un video girato dall'ambasciatrice italiana in Cina. La città, nota per essere stata il focolaio mondiale del Covid-19. Ilham Mounssif, ambasciatrice culturale in Cina, ci parla della nuova vita di Wuhan «Da focolaio mondiale covid19 a meta turistica più ambita dalle vacanze cinesi… Un week-end nella più popolare città …

La vita che torna a Wuhan, un video girato dall’ambasciatrice italiana in Cina. La città, nota per essere stata il focolaio mondiale del Covid-19. Ilham Mounssif, ambasciatrice culturale in Cina, ci ...

COVID-19 PERCHE’ A WUHAN IL VIRUS E’ SCOMPARSO, QUALI MISURE HANNO ADOTTATO

Perchè a Wuhan che fu al centro delle cronache internazionali per settimane e settimane, per essere al centro dell’epidemia dall’inizio di quest’anno, oggi il virus è scomparso ? Cerchiamo di spiegarl ...

La vita che torna a Wuhan, un video girato dall'ambasciatrice italiana in Cina. La città, nota per essere stata il focolaio mondiale del Covid-19. Ilham Mounssif, ambasciatrice culturale in Cina, ci ...