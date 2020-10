Gilles Rocca: Ballando 24 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 24 ottobre 2020) La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 24 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’ex calciatore e attore Gilles Rocca e dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da alcuni anni nel programma. La coppia ha ballato un sensuale Tango sulle note del brano Ed ero contentissimo di Tiziano Ferro. Gilles Rocca: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un tango senza troppi fronzoli, tecnico, ben eseguito. Mariotto però non ha apprezzato e ha criticato ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) La sesta puntata dicon le Stelledi stasera, 24, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’ex calciatore e attoree dalla bella ballerina Lucrezia Lando, da alcuni anni nel programma. La coppia ha ballato un sensuale Tango sulle note del brano Ed ero contentissimo di Tiziano Ferro.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Un tango senza troppi fronzoli, tecnico, ben eseguito. Mariotto però non ha apprezzato e ha criticato ...

ugly_dont_exist : RT @_michaels_heart: RAGA IO SOSTERREI GILLES ROCCA SOLO PER VEDERE MARIOTTO ROSICARE. CIAO #BallandoConLeStelle - __only_angel__ : RT @Ritastoessel: Io sono dalla parte di Gilles Rocca. Ha ballato bene. Personalità che vuol dire litigare o discutere ogni sabato sera un… - ilFrancoTirator : RT @Venusias: Gilles porca zozza te la facciamo vincere noi la competizione! Boicottato dai giudici, vittorioso per il pubblico, come è giu… - _michaels_heart : RT @_michaels_heart: RAGA IO SOSTERREI GILLES ROCCA SOLO PER VEDERE MARIOTTO ROSICARE. CIAO #BallandoConLeStelle - Ritastoessel : RT @Mina_vagante1: Dare 2 o 5 a Gilles Rocca non significa esprimere un parere ma dare i numeri (a caso). È in circostanze come queste che… -