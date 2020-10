Galli: 'La situazione è in netto peggioramento, servono misure efficaci' (Di sabato 24 ottobre 2020) Il primario dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'università Statale del capoluogo lombardo Massimo Galli ha commentato l'ipotesi di misure più strette del Governo, che potrebbe proporre un ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Il primario dell'ospedale Sacco di Milano e docente all'università Statale del capoluogo lombardo Massimoha commentato l'ipotesi dipiù strette del Governo, che potrebbe proporre un ...

Adnkronos : #Galli: 'Situazione in netto peggioramento, misure efficaci subito' - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: L’infettivologo Galli: “Non so se il coprifuoco servirà. La situazione peggiora molto in fretta” - zazoomblog : Coronavirus Lombardia Galli: Situazione in netto peggioramento servono misure efficaci - #Coronavirus #Lombardia… - PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: L’infettivologo Galli: “Non so se il coprifuoco servirà. La situazione peggiora molto in fretta” - PasqualeCannone : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Galli situazione Coronavirus Lombardia, Galli: "Situazione in netto peggioramento, servono misure efficaci" IL GIORNO Galli: "La situazione è in netto peggioramento, servono misure efficaci"

"La situazione è in netto peggioramento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare. Servono, presto, interventi davve ...

Coronavirus Lombardia, Galli: "Situazione in netto peggioramento, servono misure efficaci"

Il primario dell'Ospedale Sacco di Milano spera in un'ulteriore stretta da parte del governo: "Lavoriamo a ritmi serrati" ...

"La situazione è in netto peggioramento. Forse più rapidamente di quanto i meno ottimisti di noi, i meno riduzionisti di noi, potevano pensare. Servono, presto, interventi davve ...Il primario dell'Ospedale Sacco di Milano spera in un'ulteriore stretta da parte del governo: "Lavoriamo a ritmi serrati" ...