Barcellona-Real Madrid, la Spagna e l'Europa si fermano per il "Clasico" (Di sabato 24 ottobre 2020) Due giganti del calcio mondiale pronte a sfidarsi per tre punti fondamentali. La Spagna e l'Europa sono in attesa di assistere a Barcellona-Real Madrid, il "Clasico" iberico capace di calamitare l'attenzione mediatica di tutto il mondo. Oggi pomeriggio (ore 16:00), il "Camp Nou" vestirà i panni dell'ombelico del mondo: Ronald Koeman contro Zinedine Zidane, due grandi del passato che, attualmente, occupano due tra le panchine più ambite dell'universo calcistico. Ecco le probabili formazioni del match e dove sarà possibile guardare, in streaming, una delle partite più attese dell'anno.

SkySport : Barcellona-Real Madrid, Zidane: 'Io in bilico? Sì, ma ne possiamo uscire insieme' - juvepeterFF : Oggi Barcellona-Real Madrid e Manchester Utd-Chelsea ?? - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???? Mes que futbol. Barcellona contro Real Madrid, nell’immaginario comune, è più di una semplice partita: è lo scontro tra… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il big match della #Liga tra #BarcellonaRealMadrid, 7.a giornata di… - MomentiCalcio : #Barcellona-#RealMadrid: #ElClasico senza pubblico e con tanti problemi per le due squadre -