infobetting : VVV Venlo-Ajax (sabato, ore 16:30): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : AZ-VVV-Venlo 2-2: Prezioso pareggio del VVV Venlo nel match valevole per la quinta giornata della EREDIVISIE OLANDE… -

Ultime Notizie dalla rete : VVV Venlo

Sky Sport

L'Europa League del Napoli inizia al San Paolo: ospiti gli olandesi dell'AZ Alkmaar, di cui si è tanto parlato in questi giorni per i contagi da coronavirus, saliti a quota 13. Partita che però non è ...Napoli-Az Alkmaar andrà in scena giovedì alle 18:55 allo Stadio San Paolo . Il match sarà la prima apparizione azzurra in Europa League.