Sara Croce | «Vasfi mi portava in palmo di mano | ora vuole indietro pure la lavatrice»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ha raccontato al “Corriere della sera” la sua versione dei fatti sulla relazione con il magnate iraniano Hormoz, che le ha fatto causa. Tutto è iniziato una sera di fine settembre 2019: la giovane dice di essersi ritrovata al tavolo con l’uomo, che ha dato il via sin da subito ad un serrato corteggiamento: «Quella sera mi chiese il numero di telefono e cominciò a corteggiarmi. Mi mandava l’autista sotto casa a Garlasco, mi diceva di uscire con le mie amiche e che avrebbe pagato lui il conto, mi incoraggiava ad andare a fare un massaggio con mia mamma. Mi spediva fiori, regali. Così per un mese. Poi siamo andati insieme a Dubai, dove non è successo niente. Al rientro è cominciata la nostra storia», ha detto la Bonas di ‘Avanti un ...