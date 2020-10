MotoGP oggi, GP Teruel 2020 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si prosegue senza soluzione di continuità nel Motomondiale e sarà sempre, da oggi, il tracciato di Aragon protagonista del round del campionato 2020. Prime prove libere in programma nel weekend del GP di Teruel e giornata importante per mettere a punto le moto in vista delle qualifiche di domani e delle gare domenicali riguardanti le tre classi. In MotoGP la situazione è assai in certa. La classifica generale sorride allo spagnolo della Suzuki Joan Mir, in testa al Mondiale della massima cilindrata con 6 lunghezze di vantaggio sul francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 12 sullo spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. In corsa per l’iride c’è anche Andrea Dovizioso, sulla Ducati, se si guarda al ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si prosegue senza soluzione di continuità nel Motomondiale e sarà sempre, da, il tracciato di Aragon protagonista del round del campionato. Primeinnel weekend del GP die giornata importante per mettere a punto le moto in vista delle qualifiche di domani e delle gare domenicali riguardanti le tre classi. Inla situazione è assai in certa. La classifica generale sorride allo spagnolo della Suzuki Joan Mir, in testa al Mondiale della massima cilindrata con 6 lunghezze di vantaggio sul francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 12 sullo spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. In corsa per l’iride c’è anche Andrea Dovizioso, sulla Ducati, se si guarda al ...

