Il ministro Boccia positivo al Covid-19 | è asintomatico

"Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il Sars-CoV-2", lo rende noto l'ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ricordando: "Il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa da dove prosegue regolarmente il suo lavoro". "Il ministro - conclude la nota - segue le procedure stabilite dalle linee guida del ministero della Salute; l'attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma".

