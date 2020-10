D’Amato a Fimp | è momento di unire forze

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma – “Ho chiamato il Segretario regionale del, Teresa Rongai per dirle che questo e’ ildilee di contribuire assieme alla tutela dei piu’ piccoli, a partire dalla vaccinazione antinfluenzale, e al contrasto dell’epidemia. La Regione come sempre e’ al fianco dei nostri pediatri che svolgono un ruolo fondamentale. Siamo pronti ad aiutarli anche semplificando delle procedure nazionali su certificazioni e quarantene, per compiere assieme uno sforzo maggiore al servizio delle famiglie”. Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.