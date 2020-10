Catania, Nicolosi: “Club con Tacopina avrà una marcia in più. Con la Vibonese si tornerà al Massimino” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Catania nelle mani di Tacopina, sembra una ipotesi più concreta rispetto a qualche giorno fa. Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza Sigi, a Sport Sicilia Preview ha parlato della trattativa di cessione delle quote al gruppo di Joe Tacopina. "Stiamo valutando la proposta e qualcuno dei soci Sigi rimarrà nella società etnea se si addivenisse alla cessione del club. Tacopina è determinato e noi valutiamo per il bene della città e della tifoseria. Con Joe c'è la voglia di portare avanti insieme questo progetto Catania e lui con il suo entourage ha grandi potenzialità. Valutiamo come Sigi questa opportunità e con Tacopina il club avrà una marcia in più con iniezioni di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ilnelle mani di, sembra una ipotesi più concreta rispetto a qualche giorno fa. Gaetano, azionista di maggioranza Sigi, a Sport Sicilia Preview ha parlato della trattativa di cessione delle quote al gruppo di Joe. "Stiamo valutando la proposta e qualcuno dei soci Sigi rimarrà nella società etnea se si addivenisse alla cessione del club.è determinato e noi valutiamo per il bene della città e della tifoseria. Con Joe c'è la voglia di portare avanti insieme questo progettoe lui con il suo entourage ha grandi potenzialità. Valutiamo come Sigi questa opportunità e conil club avrà unain più con iniezioni di ...

ItaSportPress : Catania, Nicolosi: 'Club con Tacopina avrà una marcia in più. Con la Vibonese si tornerà al Massimino' -… - SportSicilia : #Catania Nicolosi a Sport Sicilia Preview: 'C'è disponibilità di accettare ingresso in società di Tacopina, ma c'è… - SportSicilia : Stasera (Telecolor, 21.30 e 23.45) Sport Sicilia Preview: #Catania in collegamento Gaetano Nicolosi (Cda Sigi) per… - zazoomblog : Catania parla Nicolosi: “Futuro? La proposta di Tacopina è eccellente la nostra volontà…” - #Catania #parla… - Mediagol : #Catania, parla #Nicolosi: “Futuro? La proposta di #Tacopina è eccellente, la nostra volontà…” -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Nicolosi Catania, Nicolosi: “Ingresso di Tacopina in società? Forse la settimana prossima...” GoalSicilia.it Catania, Nicolosi: “Club con Tacopina avrà una marcia in più. Con la Vibonese si tornerà al Massimino”

Il Catania nelle mani di Tacopina, sembra una ipotesi più concreta rispetto a qualche giorno fa. Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza Sigi, a Sport Sicilia Preview ha parlato della trattativa di ...

Prima sconfitta per il Catania, passa la Ternana dell'ex Lucarelli

Oggi i soci di Sigi valuteranno l'offerta avanzata da Joe Tacopina, a capo di un gruppo imprenditoriale in prevalenza americano ...

Il Catania nelle mani di Tacopina, sembra una ipotesi più concreta rispetto a qualche giorno fa. Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza Sigi, a Sport Sicilia Preview ha parlato della trattativa di ...Oggi i soci di Sigi valuteranno l'offerta avanzata da Joe Tacopina, a capo di un gruppo imprenditoriale in prevalenza americano ...