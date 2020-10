Prodotti ittici senza tracciabilità, sanzioni e sequestri per due ristoratori sanniti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di controlli nel settore agroalimentare con particolare riguardo alla commercializzazione e somministrazione dei Prodotti ittici, i militari del N.I.P.A.A.F (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) c/o Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco (NA), hanno accertato presso due ristoranti della Provincia di Benevento, inadempienze relative all’assenza di documentati validi ai fini della tracciabilità dei Prodotti (crostacei, pesce e molluschi), detenuti per la successiva somministrazione. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari ad Euro 3.000 e sottoposti a sequestro amministrativo di circa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di controlli nel settore agroalimentare con particolare riguardo alla commercializzazione e somministrazione dei, i militari del N.I.P.A.A.F (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) c/o Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, congiuntamente al personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco (NA), hanno accertato presso due ristoranti della Provincia di Benevento, inadempienze relative all’asdi documentati validi ai fini della tracciabilità dei(crostacei, pesce e molluschi), detenuti per la successiva somministrazione. Sono state elevateamministrative per un importo pari ad Euro 3.000 e sottoposti a sequestro amministrativo di circa ...

Ultime Notizie dalla rete : Prodotti ittici "Pesca marina": il Comune cerca un operatore per promuove la filiera ittica locale IlGiunco.net All you can it con cibo scaduto, chiuso ristorante cinese

Sono state perciò sequestrate, ai sensi dell’art.354 del codice penale, decine di chilogrammi di pollame e di carni rosse scadute, e quintali di prodotti ittici che sono stati poi immediatamente ...

Alimenti in pessimo stato,chiuso ristorante cinese a Taranto

Un ristorante cinese del Borgo di Taranto è stato chiuso dalla Polizia dopo un sopralluogo in cui sono state constatate pessime condizioni igieniche con pericolo per la salute dei consumatori. (ANSA) ...

