Inter | Sconcerti | “Squadra mai felice come il suo allenatore Eriksen difficile recuperarlo”

"L'Inter di adesso è quasi soltanto Lukaku, le partite sono ormai un testa a testa fra lui e gli avversari. Per il resto l'Inter è come Conte, non è mai felice, non si diverte mai". Lo ha scritto il direttore Mario Sconcerti nella sua consueta analisi sul Corriere della Sera nel day-after il pareggio dell'Inter per 2-2 contro il Borussia Monchengladbach nell'esordio di Champions League. "L'Inter ha giocato peggio che col Milan, è stata complessa e prevedibile – il pensiero di Sconcerti -. Eriksen è andato un po' meglio, ma sono sfumature per amatori. In realtà è rimasto un corpo estraneo. Ormai è un caso serio, ...

