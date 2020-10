Ida Platano, game over con Riccardo Guarnieri: “Ha un nuovo amore” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da quando è finita con Riccardo Guarnieri, Ida Platano non è più tornata a Uomini e Donne ma la dama storica di quello che fu il trono over non è affatto sparita dalle scene. Su Instagram continua a essere attivissima e amatissima dai fan è stata una delle maggiori protagoniste del programma degli ultimi anni. La sua storia con Riccardo ha appassionato milioni di persone ed è andata avanti a lungo anche se tra alti e bassi. Era la stagione 2017/2018. Dama e cavaliere si sono innamorati, hanno iniziato una storia e deciso poi di partecipare anche a Temptation Island. Dal villaggio in Sardegna erano usciti insieme, nonostante un percorso abbastanza travagliato e poi, dopo un’altra rottura clamorosa, è arrivato il ricongiungimento e l’uscita di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da quando è finita con, Idanon è più tornata a Uomini e Donne ma la dama storica di quello che fu il trononon è affatto sparita dalle scene. Su Instagram continua a essere attivissima e amatissima dai fan è stata una delle maggiori protagoniste del programma degli ultimi anni. La sua storia conha appassionato milioni di persone ed è andata avanti a lungo anche se tra alti e bassi. Era la stagione 2017/2018. Dama e cavaliere si sono innamorati, hanno iniziato una storia e deciso poi di partecipare anche a Temptation Island. Dal villaggio in Sardegna erano usciti insieme, nonostante un percorso abbastanza travagliato e poi, dopo un’altra rottura clamorosa, è arrivato il ricongiungimento e l’uscita di ...

