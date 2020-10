Ballando con le Stelle perde un’altra coppia: addio al programma (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1 si parla anche di Ballando con le Stelle, la trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci. Un’edizione sicuramente sfortunata: prima il Covid con Peron e Scardina tra i contagiati (oggi guariti), poi la caduta della Mussolini e l’intervento d’urgenza per appendicite a cui si è sottoposto Raimondo Todaro. Infine questo infortunio. E, purtroppo, le condizioni della caviglia destra di Elisa Isoardi è decisamente peggiorata. Un infortunio doloroso che rischia di compromettere la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Non certo una coppia fortunata quella formata dall’ex di Matteo Salvini e Raimondo Todaro. Una serie di infortuni e complicazioni stanno ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1 si parla anche dicon le, la trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci. Un’edizione sicuramente sfortunata: prima il Covid con Peron e Scardina tra i contagiati (oggi guariti), poi la caduta della Mussolini e l’intervento d’urgenza per appendicite a cui si è sottoposto Raimondo Todaro. Infine questo infortunio. E, purtroppo, le condizioni della caviglia destra di Elisa Isoardi è decisamente peggiorata. Un infortunio doloroso che rischia di compromettere la sua partecipazione acon le. Non certo unafortunata quella formata dall’ex di Matteo Salvini e Raimondo Todaro. Una serie di infortuni e complicazioni stanno ...

