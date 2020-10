Calciomercato Serie A LIVE: tutte le trattative di oggi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato della Serie A Calhanoglu all’Inter – Lo stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto fra Milan e Hakan Calhanoglu potrebbero avvantaggiare l’Inter Douglas Costa – Il brasiliano ha parlato della sua nuova esperienza al Bayern Monaco alla Bild: «Volevo vincere la Champions League alla Juventus». Cambio in vista? – Marco Giampaolo, ex allenatore della Sampdoria, non è in bilico sulla panchina del Torino: Cairo gli concederà tempo Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020): gli ultimi aggiornamenti sule, i rumors e i retroscena relativi al mercato dellaA Calhanoglu all’Inter – Lo stallo nelleper il rinnovo di contratto fra Milan e Hakan Calhanoglu potrebbero avvantaggiare l’Inter Douglas Costa – Il brasiliano ha parlato della sua nuova esperienza al Bayern Monaco alla Bild: «Volevo vincere la Champions League alla Juventus». Cambio in vista? – Marco Giampaolo, ex allenatore della Sampdoria, non è in bilico sulla panchina del Torino: Cairo gli concederà tempo Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Kolarov il peggiore in Serie A, ma il flop della 4ª giornata è l'Atalanta di Gasp Calciomercato.com Nuovo acquisto per il Latina Calcio 1932: arriva Luca Ricci

LATINA – E’ Luca Ricci il rinforzo al centro campo del Latina Calcio 1932. La firma ieri sera tardi dopo ... Luca Ricci, classe 1999, con all’attivo 47 gare nei professionisti in serie C con il Gubbio ...

Midtjylland-Atalanta, esperienza europea al potere con Miranchuk.

Ci si aspettava il debutto contro i partenopei l’ultima giornata di Serie A, ma l’attuale numero 59 atalantino non ha giocato neanche un minuto. Contro il Midtjylland, le quote su un suo ...

