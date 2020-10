Anche un featuring con Madame nel nuovo album dei Negramaro

Mendes_sVoice : RT @TlNYVTETE: quello che hanno detto i bts nel backstage dei grammy: si,, siamo molto felici di essere qui … anche se faremo ,,,solo,,, un… - Giulialiga21 : RT @TlNYVTETE: quello che hanno detto i bts nel backstage dei grammy: si,, siamo molto felici di essere qui … anche se faremo ,,,solo,,, un… - TlNYVTETE : quello che hanno detto i bts nel backstage dei grammy: si,, siamo molto felici di essere qui … anche se faremo ,,,s… - grandealdo : Voce Pop maschile che riconoscerei in mezzo a mille anche in featuring: Robbie Williams. - Spettakolo_mag : RT @Spettakolo_mag: Esce oggi il nuovo singolo di @MaxPezzali 'Qualcosa di nuovo', assaggio del nuovo disco di inediti. Svelata anche track… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche featuring

Metropolitan Magazine Italia

A poche settimane dal rilascio di Contatto, il gruppo ha rivelato di aver inserito un featuring, quello con Madame in Non è Vero Niente. Alla collaborazione con Madame si unisce anche il titolo di un ...Cresce l’attesa per il nuovo album dei negramaro “Contatto”, in uscita il 13 novembre. Da ieri, sui social ufficiali, la band ha iniziato a svelare i primi titoli della tracklist: “La cura del tempo” ...